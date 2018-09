Auch Wildschwein «Hector» soll getötet werden

In der belgischen Stadt Aubange an der Grenze zu Luxemburg gehen Tierschützer auf die Barrikaden. Zum Schutz vor der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest sollen in der Sperrzone nicht nur freilaufende Wildschweine getötet werden, sondern auch ein Eber aus dem Tierpark Athus.

Eine Bürgerin startete eine Petition, um «Hector» – so der Name des Schweins – zu retten. «Dieses Schwein zu erschießen, wird die Krankheit nicht stoppen. Es ist nicht krank und lebt in einem geschützten Gehege. Unsere Kinder haben sehr sehr viel Freude an den Tier», erklärt die Petentin.

63.000 Hektar große Sperrzone

Obwohl ihr Text von zahlreichen Bürgern aus der ganzen Großregion unterschrieben wurde, muss «Hector» sterben. Die Bürgermeisterin von Aubange, Véronique Biordi, bestätigte dies am Donnerstagabend: «Die Entscheidung von Minister Ducarme ist endgültig. Heute Morgen wurde ein Ministerialbefehl zur allgemeinen Tötung in dem betreffenden Gebiet, einschließlich der Stadt Aubange, veröffentlicht. Wir müssen Hector einschläfern.»

Das Tier durfte sein Gehege seit dem 19. September nicht mehr verlassen. Es wurde zusätzlich abgeschirmt, damit die Besucher des Tierparks es nicht mehr streicheln konnten. Nachdem die Behörden im Süden des Landes Mitte September Dutzende tote Wildschweine entdeckt hatte, richteten sie zunächst eine 63.000 Hektar große Sperrzone ein, in der Wanderungen, der Forstverkehr sowie die Jagd untersagt wurden. Die Jagdzeit wurde in dem Gebiet bis Februar 2019 verlängert, um den Bestand der Wildtiere zu regulieren. Vorsorglich sollen also 4000 gefährdete Hausschweine in etwa 60 Bertieben geschlachtet werden.

(fl/L'essentiel)