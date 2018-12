Dieb plaudert mit Ehepaar und klaut unbemerkt Geld

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Dieb hat nahe Kaiserslautern mitten am Tag ein Ehepaar im Wohnzimmer überrascht und mehrere hundert Euro erbeutet. Er sei durch die offene Haustür eingedrungen, habe sich als «Herr Christmann» vorgestellt und das Paar in ein Gespräch verwickelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dabei gelang es dem etwa 30-jährigen Mann am Dienstagmittag in dem Haus in Niederkirchen, unbemerkt das Geld von einer Ablage zu nehmen und schließlich zu flüchten. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.

(L'essentiel/dpa)