Autofahrer rettete Lämmchen von der Straße

Am frühen Morgen des Heiligabend hat die Polizei Saarburg ein buchstäblich kleines Hilfegesuch erreicht: Ein Mann hatte auf der B268 in der Nähe von Pellingen ein kleines Lamm gefunden. Um das Neugeborene zu schützen, hatte er es in seinen Lieferwagen gepackt und zur Polizeiinspektion gebracht.

Die Beamten wärmten das «Weihnachtslämmchen» in einer Decke und konnten nach wenigen Telefonaten den Schäfer ausfindig machen. Dieser nahm den kleinen Glückspilz wieder in seine Obhut auf.

(mei/L'essentiel)