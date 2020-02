Unbekannte füllen Blitzer-​​Anhänger mit Bauschaum

In der stürmischen Nacht vom Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen an der L119 beim saarländischen Limbach stehenden Blitzer-Anhänger attackiert, wie die Polizeiinspektion Homburg mitteilte. Zuerst bohrten sie ein Loch in die Außenwand des mobilen Geschwindigkeitsmessers und füllten das Gehäuse anschließend mit Bauschaum, welcher schnell aushärtete und den Blitzer-Anhänger unbrauchbar machte.

Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Mithilfe. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 06841/1060 melden.

(L'essentiel)