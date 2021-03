Polizei sucht Täter nach Leichenfund in Haus

Die Polizei in Kaiserslautern, im Bundesland Rheinland-Pfalz, teilte am Dienstagnachmittag per Twitter mit, dass in einem Wohnhaus in Weilerbach bei Kaiserslautern zwei Leichen gefunden wurden. Die Polizei habe die Präsenz erhöht, heißt es weiter. Die Bevölkerung wird gebeten, «in einem Gebäude» zu bleiben, sollte man sich in der Nähe aufhalten.

Wie «Die Rheinpfalz» schreibt, kommt auch ein Helikopter zum Einsatz auf der Suche nach einem Tatverdächtigen. «Wir schließen nicht aus, dass er bewaffnet ist», meinte ein Polizeisprecher. Die Toten seien am Morgen entdeckt worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann. Sie seien nicht verheiratet, aber wohl ein Paar gewesen, berichtet die Zeitung. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

(L'essentiel/Denis Molnar)