Lkw-​​Fahrer schaut Porno und fährt Schlangenlinien

Ein Lkw-Fahrer hat während der Fahrt einen Erotikfilm geschaut und ist wegen seiner auffälligen Fahrweise von der Polizei in der Pfalz angehalten worden. Er war am Mittwochabend auf der Bundesstraße 10 bei Birkweiler (Südliche Weinstraße) etwa 16 Kilometer lang «vor Entzückung Schlangenlinien gefahren», wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Film habe er auf einem Tablet angeschaut. Der Fahrer habe «reumütig» zugegeben, dieser habe ihm so gefallen, dass er abgelenkt gewesen sei. Er musste laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zahlen. «Wir haben oft Auffahrunfälle, weil ein Lkw-Fahrer auf einen Bildschirm schaut», sagte ein Polizeisprecher.

(l'essentiel/dpa)