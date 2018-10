Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Jugendlicher und zwei junge Erwachsene sind in Saarlouis bei einem Einbruchsversuch ertappt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen drei Menschen im Garten eines Wohnhauses gemeldet. Als eine Streife auf dem Weg zum Haus war, kamen ihnen die drei flüchtenden mutmaßlichen Einbrecher in einem Auto entgegen.

Der 21-jährige Fahrer versuchte laut Polizei noch, mit einer 24-Jährigen und einem 16-Jährigen der Streife zu entkommen. Die Polizisten stoppten das Fluchtauto aber nach kurzer Verfolgungsjagd und fanden Beweismittel, die auf einen Einbruch hindeuten. Gegen den 21-Jährigen und die 24-Jährige wurde Haftbefehl erlassen, der 16-Jährige kam wieder auf freiem Fuß.

(L'essentiel/dpa)