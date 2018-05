Vermisster Fahrer meldet sich nach Bahngleis-​​Unfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der gesuchte Fahrer eines auf Bahngleisen zurückgelassenen Autowracks hat sich bei der Polizei in Saarburg gemeldet. Der Mann hatte leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vermisste hatte am Sonntagnachmittag die Polizei aufgesucht, nachdem sein verlassenes Auto für Stunden den Bahnverkehr zwischen Trier und Saarbrücken ausgebremst hatte. Ein Lokführer hatte das auf dem Gegengleis liegende Wrack entdeckt.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Wagen nahe Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg) nach einem Unfall in der Nacht zum Sonntag eine sechs Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Er blieb im Gleisbett liegen. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Für die Suche hatte die Polizei auch Spürhunde eingesetzt. Wie es zu dem Unfall kam und warum der Mann zunächst verschwunden war, stand zunächst noch nicht fest.

(L'essentiel/dpa)