Nackte Männerleiche in der Saar gefunden

Grausame Entdeckung an der Malstatter Brücke an diesem Montagmorgen: Passanten haben von dort die Polizei angerufen, weil sie einen leblosen Körper in der Saar treiben sahen. Daraufhin eilten die Beamten, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Leinpfad neben dem Fluss, wie Breaking News Saarland berichtet.

Im Bereich der Malstatter Brücke bestätigte sich dann die Meldung der Augenzeugen. Ein unbekleideter Männerkörper wurde aus dem Fluss gezogen. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Leiche schon in Frankreich im Wasser gelandet?

Bislang sei völlig unklar, woran der Mann, dessen Identität noch nicht geklärt sei, gestorben ist. Auf eine Straftat deute momentan noch nichts hin. Auch Kleider in Ufernähe seien keine gefunden worden, die auf einen Badegang hindeuten würden. Eine Obduktion des Leichnams im rechtsmedizinischen Institut am Universitätsklinikum in Homburg soll Aufschluss über die genaueren Todesumstände geben.

Denkbar sei indes, dass die Leiche schon in Frankreich in der Saar gelandet und von der Strömung bis nach Saarbrücken getrieben worden ist.

