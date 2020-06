Gasometer-​​Sprengung wegen Corona live im Netz

Im saarländischen Neunkirchen soll am heutigen Freitag der Gasometer gesprengt werden. Wegen Unwettergefahr war die Sprengung bereits von Sonntag auf Freitag zwischen 17 und 18.20 Uhr vorverlegt worden. Wie ein Sprecher von Saarstahl am frühen Freitagnachmittag erklärte, versuche man die Sprengung aufgrund der Unwetterwarnungen nun so früh wie möglich durchzuführen und sei deshalb in ständigem Kontakt mit dem Sprengunternehmen – aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen sei dies aber «auf keinen Fall vor 14.30 Uhr» möglich.

Aufgrund der Prognosen des Deutschen Wetterdienstes hatte schon am ursprünglichen Termin nicht festgehalten werden können: Weil die vorhergesagten Sturmböen die Standsicherheit der für die Sprengung bereits vorgeschwächten Stahlkonstruktion gefährden könnten. Außerdem könnten die angekündigten Gewitter die Technik stören.

Der 75 Meter hohe Behälter war laut Saarstahl und Stadt bereits seit einigen Wochen außer Betrieb. Interessierte können die Sprengung nach Angaben der Stadt über einen Livestream via Facebook und Youtube (www.neunkirchen.de) von zuhause aus am Bildschirm verfolgen. Es werde gebeten, die Sprengung nicht aus der Nähe anzuschauen, da wegen Corona größere Ansammlungen vermieden werden sollten. Der Sperrkreis um den Turm betrage 300 Meter.

(aub/L'essentiel/dpa)