Mutter schlug mit Küchenmesser auf Sohn ein

In Lexy (Meurthe-et-Moselle), nahe der luxemburgischen Grenze, ist in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar ein Familienstreit ausgeartet. Eine 52-jährige Mutter war die Bemerkungen ihres Sohnes leid, wie der Le Républicain Lorrain berichtet. Die Tageszeitung zitiert die Frau mit den Worten: «Mein Sohn verhöhnt mich ständig». Sie soll nach einem 20 Zentimeter langem Küchenmesser gegriffen haben und zweimal damit auf ihn eingeschlagen haben. Einmal traf sie die Schulter des Mannes.

Weiter wird berichtet, dass der Sohn gegenüber den Ermittlern erwähnt haben soll, dass seine Mund zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss stand. Dies wurde allerdings vom Anwalt der Frau bestritten. Laut Aussagen der Mutter, habe ihr Sohn sie in der Vergangenheit geschlagen. «Jahrelange Häufungen» dieser Gewalttaten sollen zu ihrem Angriff geführt haben.

Am Dienstag musste sich die 52-Jährige vor dem Gericht in Val de Briey verantworten. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, davon 12 auf Bewährung. Das Urteil lautete am Ende acht Monate auf Bewährung. Zudem gilt für Mutter und Sohn ein Besuchsverbot.

(pp/L'essentiel)