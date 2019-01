Mann rast mit Kind im Auto durch Saarbrücken

Ein 44-jähriger Saarbrücker hat sich am Mittwochabend eine Wahnsinnsfahrt durch die Innenstadt von Saarbrücken geleistet. Mit an Bord war sein dreijähriger Sohn. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr von der Eisenbahnstraße in Richtung Innenstadt, als er auf der Luisenbrücke plötzlich in den Gegenverkehr geriet und ein anderes Auto im Vorbeifahren streifte. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort.

Während seiner Tour überfuhr er zudem eine rote Ampel, mehrere Passanten mussten dem Fahrer ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Kurz hinter der Ampel kollidierte er dann mit einem Linienbus. Als der Busfahrer ausstieg, flüchtete der 44-Jährige erneut in Richtung Kaiserstraße.

Die Polizei fand den Mann schließlich auf einem Behindertenparkplatz in der Beethovenstraße stehend und stellte fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluß stand. Der Führerschein wurde dem Mann entzogen und das Kleinkind in die Obhut eines Verwandten gegeben.

(L'essentiel)