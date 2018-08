Saarland will Hubschrauber aus Luxemburg nutzen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Saarland sorgt die Hitzewelle genauso für Diskussionsstoff wie im Rest Mitteleuropas. Aufgrund der Rekordtemperaturen in den vergangenen Wochen sahen sich die Feuerwehren in der Großregion immer wieder größeren Wald- und Flächenbränden ausgesetzt. «Der Klimawandel sorgt dafür, dass zukünftig wohl mit noch höheren Lufttemperaturen und stärkerer Trockenheit zu rechnen ist, was die Brandgefahr weiter erhöht», sagt Markus Tressel, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Saar.

Notwendig sei daher der schnelle Zugriff auf Löschhubschrauber, gerade im dicht besiedelten Saarland. Viele Hubschrauber der deutschen Bundeswehr befänden sich jedoch in Einsätzen außerhalb Deutschlands. Hubschrauber der deutschen Bundespolizei und benachbarter Landespolizeien könnten meist nur kleine Löschwasserbehälter transportieren.

Auch für Auslandseinsätze angeschafft

Tressel führte weiter aus: «Innenminister Bouillon muss das Gespräch mit Luxemburg suchen, um dessen neue Hubschrauber für die Wald- und Flurbrandbekämpfung im Saarland vertraglich nutzbar zu machen.» Das Großherzogtum habe zwei neue Hubschrauber für Armee und Polizei bestellt und plane darüber hinaus bis 2024/25 weitere schwerere Militärhubschrauber zu beschaffen.

Die Luxemburger Regierung investierte 23 Millionen Euro in den Kauf der neuen Allzweckhubschrauber. Die beiden Fluggeräte des Typs 145M sollen sollen den derzeitigen Polizeihubschrauber ersetzen. «Einer wird ständig im Dienst der Polizei unterwegs sein. Der andere wird gewartet. Teilweise wird er zu Rettungseinsätzen in Luxemburg oder im Ausland für internationale Missionen wie Frontex oder humanitäre Einsätze unterwegs sein», sagte Verteidigungsminister Étienne Schneider.

(ms/L'essentiel)