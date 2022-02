Kontaktverfolgung im Saarland aufgehoben

Der saarländische Landtag hat die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten aufgehoben. Das Parlament beschloss am Mittwoch in Saarbrücken einstimmig eine Änderung des entsprechenden Gesetzes. In Hotels, Restaurants und Kinos beispielsweise müssen jetzt keine Kontaktdaten mehr angegeben werden. In der Begründung des Gesetzes heißt es, angesichts der hohen Zahl von täglichen Neuinfektionen und der beschränkten Kapazitäten der Gesundheitsämter sowie des guten Schutzes von geboosterten Personen solle die Kontaktnachverfolgung aufgehoben werden.

Landesgesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) betonte, eine vollständige Aufhebung aller Maßnahmen sei derzeit noch «undenkbar». Es sei aber «absolut richtig», über Öffnungsperspektiven zu beraten. Die geltenden Maßnahmen müssten fortwährend auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Immer noch seien Schutzmaßnahmen erforderlich. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon sagte, die Corona-Pandemie sei keineswegs schon endgültig vorbei. Die Maskenpflicht beispielsweise sei nach wie vor sehr sinnvoll.

(L'essentiel/dpa)