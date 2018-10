Fahrer versenkt Sportwagen in der Mosel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach Angaben der Polizei hat der 55-jährige Fahrer eines grünen Sportwagens auf Höhe der Moselbrücke in Longuich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto durchbrach die Leitplanke und stürzte in den Fluss, wo es vollständig versank. Der Fahrer konnte durch die örtliche Feuerwehr schwer verletzt befreit werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Im Einsatz befanden sich sämtliche umliegenden Feuerwehren, die DLRG, die Berufsfeuerwehr Trier, Rettungstaucher aus Luxemburg, der Rettungsdienst, mehrere Helikopter, die Wasserschutzpolizei und die Polizeiinspektion Schweich. Zunächst war unklar, ob sich noch weitere Insassen im Fahrzeug befunden hatten. Gegen Abend war dann aber klar, dass der Fahrer allein unterwegs gewesen ist.

