DNA-​​Probe bestätigt Wolf in Grenzregion

Seit 160 Jahren gibt es keinen wilden Wolf mehr in der Eifel, die unmittelbar an Luxemburg grenzt. Mehrere in den letzten Tagen gerissene Kälber und Schafe in der Verbandsgemeinde Arzfeld (Landkreis Bitburg-Prüm) deuteten nun darauf hin, dass ein Wolf durch die Region streift. Ein DNA-Test aus den Bisswunden hat nun bestätigt, dass die getöteten Kälber definitiv von einem Wolf gerissen wurden, die anderen Ergebnisse stehen noch aus, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Alles deutet jedoch darauf hin, dass auch die anderen Attacken von dem Raubtier ausgegangen sind.

Die Verantwortlichen aus der Verbandsgemeinde, vom Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Polizei Prüm, der Kreisjägerschaft und des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau wollen die neue Erkenntnis nun «mit der notwendigen Ruhe» behandeln und nicht «in Panik» verfallen.

(L'essentiel)