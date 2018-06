Älteres Ehepaar findet geparktes Auto nicht mehr

Es ist die Horror-Vorstellung eines jeden Autofahrers: Auf dem Platz, wo man meinte, das Auto geparkt zu haben, herrscht plötzlich gähnende Leere. Sofort tauchen zwei Gedanken auf: «Wurde das Fahrzeug gestohlen?» und «Bin ich hier überhaupt richtig?»

Meist ist die Sorge unbegründet: Das Auto parkt ums Eck in einer anderen Straße, in einem anderen Stockwerk – oder man kommt plötzlich drauf, dass der Wagen zuhause steht und man eigentlich mit dem Bus unterwegs war. Anders lief es am Donnerstag für ein älteres Ehepaar, das in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) verzweifelt nach seinem Auto suchte.

Polizei konnte nicht helfen

Die 81-jährige Frau und ihr 84-jähriger Mann hatten ihren blauen Kleinbus irgendwo im dicht besiedelten Neustädter Stadtteil Winzingen abgestellt. Als sie einige Stunden später zurückkehrten, war dieser jedoch unauffindbar. Ein hilfsbereiter Bewohner des Viertels verständigte daraufhin die Polizei.

Eine Dreiviertelstunde halfen die Beamten bei der Suche nach dem vermissten VW Caddy mit. Kurz vor Sonnenuntergang gaben sie das Vorhaben schließlich auf. Auch die Funkstreife konnte das Fahrzeug nicht wiederfinden. Das Paar musste sich schließlich ein Taxi nach Hause nehmen.

Zum Glück hatte die Story ein Happy End: «Das Auto ist vor einer halben Stunde aufgetaucht», sagt ein Polizist in Neustadt am Freitagmittag zu L'essentiel. «Es stand in einer anderen Straße.»

