50 Lkw standen quer auf Autobahn nach Luxemburg

An der Überleitung zur A64 in Richtung Luxemburg in der Nähe von Trier standen am Donnerstagmorgen rund 50 Lastwagen quer, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Die Straße war seit der vergangenen Nacht gesperrt. Der Rückstau zog sich bis nach Mertesdorf, auch die A602 und das Autobahnkreuz A1 waren betroffen. Zeitweise war der Busverkehr in der Moselstadt komplett ausgefallen.

Aufgrund von Straßenglätte und Schnee mussten wir unseren Busverkehr soeben einstellen. Im gesamten Liniennetz der SWT... Gepostet von Stadtwerke Trier am Mittwoch, 30. Januar 2019

Auch die dpa meldet erhebliche Probleme und Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete insgesamt 22 wetterbedingte Unfälle, 11 davon in Kaiserslautern.

(L'essentiel/dpa)