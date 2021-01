Immer mehr Wölfe durchstreifen Wald und Flur

Die Wölfe kehren zurück. «Seit 2012 wurden insgesamt 16 Wolfs-Individuen in Rheinland-Pfalz nachgewiesen, davon drei Totfunde», teilt das Landesumweltministerium in Mainz mit. Die in Deutschland lange Zeit ausgerotteten Raubtiere bereichern die Artenvielfalt, erfreuen Naturschützer, reißen manchmal Schafe und versetzen Weidetierhalter in Aufregung. Auch mitten im Winter können jederzeit neue Wölfe auftauchen und Konflikte verschärfen. Sie sind streng geschützt.

«Es werden immer mehr. Ihr einziger Feind hier hat vier Räder», sagt der Vorsitzende des Landesverbands der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter, Werner Neumann. Der Schutz der scheuen Beutegreifer sei übertrieben: «Übergriffige Wölfe müssen sofort weg. Wir brauchen da nicht noch 50 Wolfsberater.» Breche eines der Raubtiere in eine Schafherde ein, seien nicht so sehr zwei oder drei gerissene Tiere das Problem. Vielmehr könnten laut Neumann auch Hunderte verängstigte Schafe auf eine Bundesstraße oder Bahnstrecke drängen und Unfälle mit menschlichen Todesopfern verursachen. Zudem könne es in einer traumatisierten Schafherde zu Totgeburten kommen.

100 Euro für eindeutigen Nachweis

Das Umweltministerium verweist auf seinen Wolfs-Managementplan mit Entschädigungen und Förderungen für Weidetierhalter in Rheinland-Pfalz. «Nachweislich wurden seit 2016 rund 52 Nutztiere durch den Wolf gerissen», teilt es mit (Stand Dezember 2020). Dafür seien rund 9000 Euro geflossen. In den Wolfs-Präventionsgebieten Westerwald und Eifel-West könnten Halter von Schafen, Ziegen, Rindern, Damtieren, Lamas, Alpakas und maximal einjährigen Hauspferden und -eseln Elektrozäune und Herdenschutzhunde bezahlt bekommen. Das gelte auch in einer rheinland-pfälzischen Pufferzone zum benachbarten nordrhein-westfälischen Wolfsgebiet Eifel-Hohes Venn. Mit diesen Maßnahmen solle die Akzeptanz für die Rückkehr des EU-weit gefährdeten Wolfes aufrechterhalten werden.

Im 19. Jahrhundert hatte ihn der Mensch in Deutschland ausgerottet. Seit der Jahrtausendwende verbreiten sich hier wieder Wölfe. Sie können 80 Kilometer in einer Nacht laufen. Etliche durchstreifen Rheinland-Pfalz wohl nur. Laut dem Mainzer Umweltministerium sind hier aus anderen Bundesländern, dem Alpenraum und Polen stammende Wölfe nachgewiesen worden. Ein Rudel mit zwei Elterntieren und einer vorerst unbekannten Zahl von im Jahr 2020 geborenen Welpen habe sich im Kreis Altenkirchen und im benachbarten nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis angesiedelt. Für eindeutige Nachweise von Wölfen etwa mit einem Foto zahlt das Land Rheinland-Pfalz 100 Euro. 2020 ist das nach Auskunft des Ministeriums viermal der Fall gewesen.

«Hier hat der Wolf nichts verloren»

Wölfe sind scheu. Seit ihrer Rückkehr ist laut Ministerium bundesweit keine Attacke auf Menschen bekanntgeworden. Der Naturschutzbund (Nabu) beklagt Ängste und Vorurteile. Diese Tiere hätten es daher schwer: «Immer wieder werden Wölfe illegal geschossen oder werden Opfer auf unseren Straßen, die ihren Lebensraum durchschneiden.» Der Nabu setzt sich vielfältig für die seltenen Tiere ein - Deutschland solle «zur sicheren Heimat für die Wölfe» werden.

Verbandschef Neumann sagt, Rheinland-Pfalz sei zu zersiedelt für diese großen Raubtiere – alle paar Kilometer gebe es ein Dorf: «Hier hat der Wolf nichts verloren. In der (ostdeutschen) Lausitz zum Beispiel ist es anders, da gibt es mehr Platz.» Die Elektrozäune um Schafherden in Rheinland-Pfalz seien im Ernstfall zu niedrig: «Wölfe können zwei Meter hoch springen oder Zäune auch untergraben.»

Menschliche Gesundheit steht vor dem Wolf

Auch der Landesjagdverband betont: «Rheinland-Pfalz ist aufgrund der vielen Straßen, Verkehrsachsen und intensiven Nutzung der Kultur- und Tourismuslandschaft kein Wolfserwartungsland mit geeigneten Lebensräumen.» Auch mit Wanderern und Hundehalten könne es zu Konflikten kommen. Zugleich spricht der Verband von «faszinierenden Tieren». Nach eigenen Worten steht er «zum Artenschutz einwandernder Wölfe und verurteilt illegale Tötungen und Aussetzungen».

Problemwölfe, die etwa Schafe reißen oder sich mehrfach Menschen sehr nähern, können getötet werden – jeder einzelne Abschuss muss aber erst genehmigt werden. Das Umweltministerium in Mainz erläutert: «Zu einer behördlichen Entnahme ist es bislang in Rheinland-Pfalz nicht gekommen.» Klar sei indessen: «Die Sicherung der menschlichen Gesundheit und seiner Existenzgrundlagen stehen vor dem Wolf.»

Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, warnte im August 2020: «Ohne eine konsequente Regulierung des Wolfsbestands wird die Haltung von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden auf der Weide in Deutschland zum Auslaufmodell werden, weil die Betriebe aufgeben.»

(L'essentiel/dpa)