Metzer Erasmus-​​Student hält in Italien tapfer durch

In den letzten Wochen hat die Corona-Pandemie das Leben der meisten Menschen schlagartig verändert. So auch das des Franzosen Joseph Birardi. Er studiert im vierten Jahr an der ENIM (École Nationale d'Ingénieurs de Metz) und hat sich acht Monate lang sorgfältig auf sein Auslandssemester im Rahmen des Erasmus-Programms vorbereitet. Ausgesucht hatte er sich dafür die italienischen Universität «Politecnico di Bari», doch bereits kurz nach seiner Ankunft in der südostitalienischen Gemeinde Bari stand fest, dass sein Aufenthalt nicht werden würde wie erhofft.

«Andere sind viel schlimmer dran»

«Man hatte mir gesagt, dass das Auslandssemester eine einzigartige Erfahrung für mich sein würde», erzählt der junge Mann – damals nicht wissend wie einzigartig. Am Anfang sei tatsächlich alles perfekt gewesen. «Wir konnten die Stadt entdecken, ihre Kultur und kulinarische Spezialitäten», sagt Birardi. Doch schon nach der ersten Woche wurde in Italien die Ausgangssperre erlassen – für den jungen Studenten der Beginn eines Albtraums.

«Seitdem bin ich zusammen mit einem anderen Studenten in einem 20 Quadratmeter-Zimmer mit zwei Betten in unserem Studentenwohnheim eingesperrt. Wir verfolgen die Online-Kurse unserer Uni und hoffen auf ein Ende der Ausgangssperre», erzählt der Erasmus-Student. In seiner Freizeit versuche er vor dem Studentenwohnheim ein bisschen Sport zu treiben und gesund zu kochen. Zu seiner Familie und Freunden stehe er in ständigem Kontakt: «Das ist sehr wichtig für die Stimmung». Er versuche positiv zu bleiben und wolle sich nicht beklagen, wie er betont. «Andere sind viel schlimmer dran als ich, beispielsweise das medizinische Personal».

Im Studentenwohnheim darf sich Joseph frei bewegen, draußen muss er sich an die Regeln der Ausgangssperre halten: Es gilt Maskenpflicht und die Wohnung darf nur aus triftigen Gründen und mit Bescheinigung verlassen werden. «Das Wohnheim hat die Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen, das Personal trägt Schutzmasken und es gibt für alle Desinfektionsgel», so der Student. «Im Gegensatz zur Berichterstattung einiger französischer Medien sind die Italiener sehr solidarisch und halten sich strikt an die Ausgangsbeschränkung. Die Straßen sind wirklich menschenleer.» Die Polizei führe dennoch häufig Kontrollgänge durch.

«Ich kann ich es kaum erwarten, Bari endlich zu entdecken»

Während die meisten Studenten das Wohnheim bereits verlassen haben, wollen Birardi und sein Zimmergenosse – auf Rat der Universität und der französischen Botschaft – in Italien bleiben. Der Student will sein Auslandssemester noch nicht ganz aufgeben und noch den 3. Mai abwarten. Bis dahin haben die Behörden mittlerweile die Ausgangssperre verlängert. «Ich weiß zwar, dass das Leben nie mehr so sein wird wie früher, aber ich kann ich es kaum erwarten, Bari endlich zu entdecken», seufzt der junge Mann.

(pp/L'essentiel)