Randalierer stellt sich ungewollt selbst der Polizei

Nach Randalen in einer Mainzer Gaststätte hat sich einer der beiden mutmaßlichen Täter versehentlich selbst gestellt. Wie die Polizei in Mainz mitteilte, bestellten die beiden Männer am Samstagabend Essen in dem Lokal. Als es ihnen gebracht wurde, rasteten sie aus zunächst unbekannten Gründen aus. Sie warfen Tische um und mit Stühlen um sich und flüchteten anschließend. Ein Lokalmitarbeiter wurde leicht durch einen Stuhl verletzt.

Die herbeigerufenen Polizisten fanden in dem Lokal neben auf dem Boden verteilten Speisen, Tellern und beschädigtem Inventar auch ein Handy, das keinem der Anwesenden gehörte. Es wurde als Fundstück zum Revier mitgenommen.

Eine Fahndung nach den beiden Randalierern verlief nach Polizeiangaben zunächst ergebnislos. Bis sich noch am gleichen Abend ein 35-Jähriger an die Polizeidienststelle wandte, um sein Handy als verloren zu melden. Dabei kam heraus, dass der Mann einer der Randalierer war. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

(L'essentiel/dpa)