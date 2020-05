Bundespolizei verwechselt bei Perl die Grenzen

Seit vergangenen Samstag wird an der Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg nicht mehr kontrolliert. Eigentlich. Denn wie der Saarländische Rundfunk berichtete, haben Bundespolizisten am Freitagmorgen die deutsch-luxemburgische Grenze mit der deutsch-französischen Grenze verwechselt – und somit zumindest kurz für Verwirrung gesorgt.

Nach Angaben der Bundespolizei standen die Beamten schlicht an der falschen Stelle im Kreisverkehr bei Perl. So kontrollierten die Beamten nicht die Autofahrer aus Frankreich, sondern diejenigen, die aus Schengen nach Deutschland fahren wollten. «Wir hatten einen Kontingentwechsel», erklärt Karsten Eberhardt, Sprecher der Bundespolizei in Bexbach die ungewollten Kontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze, «und die Einsatzkräfte aus Frankfurt waren nicht ortskundig». Nach etwa 20 Minuten wechselten die Bundespolizisten schließlich an den richtigen Standort im Kreisel.

(L'essentiel)