Räuber stehlen Bankpost und Sparbücher

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 11. Oktober, gegen 2.50 Uhr, brachen Diebe in die Sparkasse in der Wilhelm-Heinrich-Straße in Ottweiler ein. Ihr Ziel waren die Bankpost- und Sparbuchschließfächer.

Sie hebelten zunächst ein Fenster auf, dann stiegen sie ein und verschafften sich gewaltsam Zugriff zu den Schließfächern. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.

Weiterer Einbruch in Sparkassenfiliale

Gleich in der Nacht darauf, auf Freitag, 12. Oktober, versuchten Unbekannte ihr Glück in der Sparkasse am Brandenburger Platz in Saarbrücken. Der Einbruch wurde durch einen Alarm bei einer Sicherheitsfirma entdeckt.

Wieder gegen 2.50 Uhr schlugen sie mithilfe eines Kanaldeckels eine Fensterscheibe der Filiale ein und gelangten so in den Inneraum. Anschließend versuchten sie die Bankpost- und Sparbuchschließfächer gewaltsam aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Sie türmten ohne Beute.

Ob es sich in den beiden Fällen um ein und dieselbe Tätergruppe oder Täter handelt, konnte die Polizei Saarbrücken nicht sagen. Sie bitten Zeugen, sich unter der Telefonnumer 0681/9622133 zu melden.

(L'essentiel)