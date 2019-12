Plant EDF einen fünften Cattenom-​​Reaktor?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der französische Energieversorger EDF hat kürzlich sechs Hektar Land rund um das von ihm betriebene Kernkraftwerk Cattenom im französischen Departement Moselle gekauft. Ein Schritt, der sowohl in Deutschland als auch im Großherzogtum Fragen aufwirft, die beide die Schließung des grenznahen Atomkraftwerks befürworten. «Welche Projekte verfolgt EDF mit diesem Land? Geht es um den Bau eines neuen Reaktors?», fragt sich der LSAP-Abgeordnete Mars Di Bartolomeo in einer parlamentarischen Anfrage an Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng).

Dieschbourg bestätigt zwar den Kauf des Grundstücks, will aber beruhigen, dass «die Fläche nicht für den Bau eines neuen Reaktors» ausreiche. Der französische KOnzern, die auch vom luxemburgischen Gesundheitsministerium befragt wurde, weist darauf hin, dass «der Standort Cattenom nicht auf dem neuesten Stand ist» und dass «noch kein Plan definiert wurde».

Carole Dieschbourg versteht diese Akquisition als einen einfachen «Schritt zur Vorwegnahme eines Bedarfs an Land und als Garantie für eine dauerhafte Verankerung im regionalen und lokalen Wirtschaftsgefüge». EDF erwähnt sogar Projekte «im Bereich der erneuerbaren Energien». Gleichzeitig kursieren aber auch Informationen, dass EDF mit dem Gedanken spielt, weitere Grundstücke in «größerer Anzahl» zu erwerben.

(nc/L'essentiel)