9-​​Jähriger auf Schulweg angefahren

Glück im Unglück hatte ein neunjähriger Grundschüler aus Merzig am Mittwochmorgen auf dem Weg in die Schule. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit Mitschülern unterwegs, als er eine Straße überqueren wollte. Ein Lieferwagen hielt an, um den Jungen über die Straße zu lassen. Nachdem der Junge die Straße betreten hatte, wurde der Lieferwagen von einem Auto überholt. Dabei wurde der Schüler von dem überholenden Auto erfasst und landete auf der Motorhaube. Da die Geschwindigkeit des Fahrzeuges nicht besonders hoch war, rutschte der Junge von der Motorhaube herunter und konnte weitergehen.

Der Sportwagenfahrer fragte den Neunjährigen aus dem geöffneten Beifahrerfenster, ob alles in Ordnung sei. Ohne auszusteigen, fuhr er dann einfach weiter. Als er in der Schule ankam, erzählte er seinem Lehrer, was ihm passiert war. Der Grundschüler blieb bis auf ein paar leichte Prellungen und vermutlich einen großen Schreck unverletzt.

Nach Angaben des Jungen handelte es sich um einen zirka 40 Jahre alten Mann, mit Brille und lockigem Haar. Das Fahrzeug, ein Mercedes Sportwagen mit Merziger Kennzeichen, war schwarz. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Körperverletzung und bittet darum, dass Zeugen des Unfalls sich zu melden. Besonders der Fahrer des Lieferwagens wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Merzig unter Telefon +49 6861 70 40 zu melden.

