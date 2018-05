Mann an Vatertag mit Glasscherbe attackiert

Ein junger Mann ist am Vatertag bei einem Streit in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet er am Donnerstag in der Altstadt vor einer Gaststätte mit zwei anderen Männern aneinander. Er rannte vor den beiden weg, die ihn aber einholten, zu Boden warfen und verprügelten. Dabei wurde das Opfer schwer am Hals verletzt - wahrscheinlich mit einer Glasscherbe. Der stark blutende Mann kam ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Die Täter flohen.

(L'essentiel/dpa)