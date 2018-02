Mann durch selbstgebaute Bombe schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Beim missglückten Test eines selbstgebauten Sprengsatzes in einem Wald im Saarland ist ein 48-Jähriger schwer an den Händen und im Gesicht verletzt worden. Ihm müsse nun wahrscheinlich seine rechte Hand amputiert werden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend.

Der Mann habe aus alten Chinaböllern, die nach Silvester übrig geblieben waren, Pulver entnommen und damit eine kleine Rohrbombe gebaut. Seinen Angaben zufolge wollte er es in dem Wald bei Völklingen «etwas lauter knallen lassen». Nach dem Unfall war er noch ansprechbar. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Zuvor schleppte sich der Schwerverletzte mit letzter Kraft an einen Waldweg, wo ihn ein Spaziergänger fand und den Notruf wählte. Gegen dem Bombenbauer wird nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

(L'essentiel/dpa)