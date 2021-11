Hans und Söder wollen Notbremse zurück

Kurz nach der Entscheidung der Karlsruher Richter, die «Bundesnotbremse» ist verfassungsgemäß gewesen, fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in einem Tweet rasch eine neue Regelung. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts sei eine «Bestätigung auf ganzer Linie», schrieb Söder. Man müsse nun das Urteil als «Grundlage für eine neue Bundesnotbremse» nehmen und schnell handeln.

Zuvor hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise «bundesweit einheitliche, notbremsende Maßnahmen» gefordert. Hans äußerte sich vor der Entscheidung aus Karlsruhe. «Das kann natürlich als Ultima Ratio, als letzter Schritt, auch ein Lockdown sein», sagte der CDU-Politiker beim TV-Sender «Bild Live». «Aber es geht doch im Moment mal darum, dass wir überhaupt die Handlungsspielräume nochmal herstellen.»

An diesem Dienstag wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über die sich zuspitzende Krise sprechen. In einem Interview mit dem Radiosender «Bayern2» hatte sich Söder mit Blick auf die Bund-Länder-Runde für bundesweite Fußball-Geisterspiele ausgesprochen. Sollte für eine bundesweite Regelung keine Einigung erzielt werden, könne er sich auch einen bayrischen Alleingang vorstellen.

