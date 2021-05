25-​​Jähriger sitzt wegen geklauter Jeans in Haft

Ein 25-jähriger Mann muss 20 Tage in der Justizvollzugsanstalt Trier absitzen, weil er 2019 eine Jeanshose gestohlen hat. Wie die Bundespolizei in Trier mitteilt, wurde der junge Mann am Dienstagmorgen von einer Streife im Stadtgebiet Trier festgenommen.

Demnach suchte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth den 25-jährigen Georgier per Haftbefehl wegen eines im Mai 2019 begangenen Diebstahls in einem Bekleidungsgeschäft im bayerischen Erlangen – er entwendete eine Jeanshose im Wert von 29,90 Euro.

Die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 300 Euro konnte der Mann nicht zahlen, so dass er die nächsten 20 Tage in der JVA Trier verbringen wird.

(L'essentiel)