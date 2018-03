Auto rollt in die Mosel – Hund ertrinkt tragisch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Auto ist bei Traben-Trabach in die Mosel gefahren und untergegangen. Der Fahrer konnte sich am Montag jedoch vorher noch unverletzt aus seinem Fahrzeug retten, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Der Mann habe Gas und Bremse vertauscht, sagte ein Sprecher. Der Mann kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Der Hund des Fahrers war dagegen noch im Auto, konnte aber nicht mehr gerettet werden und starb. Die Mosel-Schifffahrt war während der Bergungsarbeiten zwischen den Schleusen Zeltingen und Enkirch gesperrt, die Sperrung wurde aber am Mittag aufgehoben. Zunächst war unklar, warum der Mann Gas und Bremse vertauscht hatte.

(L'essentiel/dpa)