Kleines Flugzeug stürzt neben Autobahn ab

Ein kleines Flugzeug des Flugclubs Hesbaye bei Hannut in der Provinz Lüttich ist am Mittwochnachmittag unmittelbar an der Autobahn E40 in Richtung Lüttich abgestürzt. Die Maschine fing anschließend Feuer.

Laut Sudinfo wurden beide Passagiere, ein 60-jähriger Fluglehrer und ein Mitglied des Flugclubs, verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Autofahrer hielten auf dem Standstreifen, um die Geschehnisse zu beobachten.

(mm/L'essentiel)