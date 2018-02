Tobias Hans soll neuer Ministerpräsident werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Tobias Hans soll saarländischer Ministerpräsident werden. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung am Montagmittag unter Berufung auf CDU-Kreise. Demnach will die Landesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den 40-Jährigen dem Landtag als ihren Nachfolger vorschlagen. Die amtierende Ministerpräsidentin folgt dem Ruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel und wird CDU-Generalsekrtärin in Berlin (wir berichteten).

Hans ist bislang Vorsitzender der CDU-Fraktion im saarländischen Landtag. Finanzminister Stephan Toscani, der auch als Nachfolger von Kramp-Karrenbauer gehandelt wurde, soll laut SZ Landtagspräsident werden. Der bisherige Präsident, Klaus Meiser (CDU), war in der vergangenen Woche im Rahmen einer Finanzaffäre zurückgetreten.

(pw/L'essentiel)