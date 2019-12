Bewohner nach Wohnhausbrand tot geborgen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Feuerwehr Koblenz musste in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag nach Mitternacht zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stand das Reihenhaus beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vollständig in Flammen. Den Rettern blieb nur das Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser zu verhindern.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, es wahren über 60 Rettungskräfte im Einsatz. Da zwischenzeitlich Einsturzgefahr bestand, wurde das Haus erst am Morgen betreten. Zuvor musste das Gebäude gesichert werden. Bei der Begehung fanden die Feuerwehrleute den leblosen Bewohner des Hauses. Woran der 74-Jährige genau gestorben, ist zur Stunde unklar. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

(l'essentiel/dpa)