US-​​Polizist rettet Unfallopfer das Leben

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 51 bei Saarbrücken zu einem Frontalcrash. Ein 24-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärterer Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-jährigen Franzosen zusammen. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt.

Ein amerikanischer Polizist war einer der Ersthelfer am Unfallort. Er erkannte, dass einer der Verletzten zu verbluten drohte. Er legte dem Verletzten ein sogenanntes Tourniquet an (eine Aderpresse, die man von der Blutabnahme kennt), um die Blutung zu stoppen. Mit seinem beherzten Eingreifen sicherte der amerikanische Kollege dem Unfallopfer das Leben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, wie die deutschen Beamten weiter mitteilten. Beide Unfallbeteiligten wurden nach der Erstversorgung am Unfallort schwerstverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Tourniquet kennen viele vom Blutabnehmen beim Arzt oder der Blutspende.

(L'essentiel)