Zwei Leichen in Wald im Hunsrück entdeckt

Die Leichen einer Frau und eines Mannes sind in einem Waldstück bei Altlay (Kreis Cochem-Zell) gefunden worden. Die Identität der bereits am vergangenen Samstag entdeckten Toten sei noch unklar, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete demnach eine Obduktion an. Auch Rucksäcke, die in der Nähe der Leichen gewesen seien, hätten keinen Aufschluss zur Identität der Frau und des Mannes gebracht. Klar sei bislang nur, dass es sich um ältere Menschen gehandelt habe.

Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei weiter mit. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Wittlich übernommen. Wer die Toten gefunden hat, war zunächst auch nicht bekannt.

(L'essentiel/dpa)