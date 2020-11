Tödlichste Straßen der EU führen nach Luxemburg

Die Straßen in der Europäischen Union sind vergleichsweise sicher. Dennoch gibt es einige Regionen, in denen sich tödliche Verkehrsunfälle häufen. Nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union, kurz Eurostat, liegen einige der gefährlichsten Straßen in direkter Nachbarschaft zu Luxemburg – genauer gesagt in Belgien. Für ihre neueste Auswertung nahmen die Statistiker das Jahr 2018 unter die Lupe.

Die Provinz Luxembourg liegt mit 123 Unfallopfern pro eine Million Einwohner auf Platz vier der gefährlichsten Regionen der Union. Die Provinz Namur folgt, wie die Statista-Grafik zeigt, mit 107 Todesfällen auf Platz zehn. Auf Rang eins steht die Südliche Ägäis (Notio Agaio) in Griechenland: Dort passierten 2018 im Schnitt 161 tödliche Unfälle je eine Million Einwohner. Im portugiesischen Alentejo kamen 2018 insgesamt 142 Todesfälle auf eine Million Einwohner. Mit einer Rate von 127 Verkehrstoten steht die polnische Region Mazowiecki regionalny EU-weit auf Rang drei.

Wie Eurostat weiter mitteilt, ist im Zeitraum von 2008 und 2018 die Inzidenzrate der Verkehrstoten in über 90 Prozent der EU-Regionen, für die Daten vorliegen, gesunken. Die höchsten Rückgänge wurden in Thessalien in Griechenland (-74 Prozent), in der Auvergne in Frankreich (-68 Prozent) und in La Rioja in Spanien (-66 Prozent) verzeichnet. Den größten Anstieg gab es der Studie zufolge in den Regionen an beiden Enden Italiens: Ligurien im Norden (+45 Prozent) und Basilikata im Süden (+32 Prozent).

(sw/L'essentiel)