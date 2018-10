Rätsel um Oktoberfest-​​Besucherin

Es sollte wohl ein netter Abend werden, allerdings folgte ein Morgen mit Schrecken: Eine junge Frau wollte von Trier aus zum Oktoberfest nach Wittlich, doch am nächsten Morgen fand sie sich in der Nähe eines Bushofs wieder – in Prüm.

Den rätselhaften Fall meldet die Polizei Wittlich: Wie der Trierische Volksfreund berichtet, sei die junge Frau, die das Fest am Freitag besucht hatte, am frühen Samstagmorgen um 4.30 Uhr in der Nähe des Bushofs im Gerberweg in Prüm aufgewacht.

Die Frau könne sich beim besten Willen nicht erklären, wie sie dorthin gelangt sei. Zumal sie auch keineswegs nach Prüm gewollt habe. Es besteht der Verdacht auf gefährliche Körperverletzung: Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die etwas über den Vorfall sagen können.

Quelle: volksfreund.de

(L'essentiel)