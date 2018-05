Einen Tag lang kostenlos mit Bus und Bahn fahren

Am Weltumwelttag (5. Juni) können Busse und Bahnen im Bereich des Saarländischen Verkehrsverbundes (saarVV) kostenlos genutzt werden. Jeder könnte das Angebot wahrnehmen, das von Mitternacht an bis zur letzten Busfahrt an dem Tag gültig sei, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag.

Interessierte könnten sich auf der Internetseite des Unternehmens für ein Gratis-Ticket registrieren und es herunterladen. Es erlaube die Fahrt in Bussen, in der Saarbahn sowie in der zweiten Klasse von Nahverkehrszügen.

Das Verkehrsunternehmen will mit dem sogenannten JobTicket-Tag nach eigenen Angaben auf seine Angebote insbesondere für Pendler aufmerksam machen. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte das Unternehmen einen solchen Gratistag für Bus und Bahn veranstaltet. Damals nutzten den Angaben zufolge rund 4700 Menschen das Angebot.

(L'essentiel/dpa)