Lothringer bleibt in Wuhan unter Quarantäne

Zum Schutz vor dem Coronavirus wurden am vergangenem Sonntag insgesamt 216 französische Staatsangehörige aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Carry-le-Rouet in der Nähe von Marseille ausgeflogen. In einem zweiten Flugzeug wurden 81 Menschen – darunter 23 französische Staatsbürger – aus China nach Aix-en-Provence geflogen. Währenddessen haben jedoch einige Franzosen beschlossen, im Epizentrum des Virus zu bleiben. Jonathan lebt seit fünf Jahren in Wuhan. Nach Angaben des 32-jährigen Informatikers gebe es momentan keinen Grund nach Frankreich gebracht zu werden.

«Ich versuche meine Familie zu beruhigen. Sie will, dass ich nach Hause komme», erklärt er im Gespräch mit L'essentiel. In Asien lebt er bereits seit neun Jahren. Fünf davon hat er bislang in Wuhan verbracht. Das Land verlassen will er nur, wenn die Situation außer Kontrolle geraten würde. Seiner Meinung nach sei es aber noch lange nicht so weit. Auf der anderen Seite verstehe er die Leute, die zurückfliegen, besonders diejenigen, die sich in China noch nicht integriert fühlen und die Sprache nicht beherrschen.

«Alle tragen eine Schutzmaske»

Jonathan hat das Gefühl , dass in Wuhan die Zeit stehen geblieben ist. Es herrsche eine ruhige Atmosphäre, auf den Straßen der Elf-Millionen-Stadt seien kaum noch Menschen zu sehen. Auch der Verkehr sei Nur in den Supermärkten – die einzigen Geschäfte, die noch geöffnet sind – gehe es betriebsam zu. Abgesehen von den Gemüseabteilungen würden die Regale regelmäßig aufgefüllt.

Seitdem er unter Quarantäne steht, konnte Jonathan mehrmals bei Walmart, Metro und der chinesischen Handelskette HeMa einkaufen. «Bevor die Kunden die Läden betreten dürfen, müssen sie sich einem Gesundheitscheck unterziehen In den Geschäften tragen alle eine Schutzmaske», erzählt der junge Mann. Unter den Menschen in Wuhan sei die Solidarität groß.

Jonathan muss noch mindestens bis zum 14. Februar in Quarantäne bleiben. Danach entscheiden die Behörden , ob die Quarantäne verlängert wird. Momentan ist es noch verboten, in die Stadt zu kommen oder sie zu verlassen. Die öffentlichen Verkehrsmittel befördern derzeit keine Fahrgäste. Lediglich einige Taxis haben eine Sondergenehmigung erhalten. Der Bevölkerung wird geraten, sich möglichst zu Hause aufzuhalten und jeden Ausgang zu vermeiden. Dazu ist jedoch niemand verpflichtet.

(pp/L'essentiel)