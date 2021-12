Booster-​​Ausnahme im Saarland ist nun fix

Ein Nachweis über eine dritte Impfung ersetzt im Saarland ab diesem Samstag (11. Dezember) einen Test bei 2G-plus-Regelungen. Das gab die Landesregierung am Freitag bekannt. Geboosterte sind damit wie in Rheinland-Pfalz künftig von der Testpflicht ausgenommen. Wer zwei Mal geimpft oder genesen sei, müsse bei 2G plus weiter zusätzlich einen Testnachweis vorzeigen, teilte die Landesregierung mit. Zwischenzeitlich war auch im Gespräch, frisch Zweitgeimpfte von der Testpflicht auszunehmen.

«Die Corona-Pandemie hat uns leider immer noch fest im Griff», erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Wer sich impfen und boostern lasse, trage entscheidend dazu bei, der Corona-Pandemie die Stirn zu bieten. Dies sei angesichts der neuen Variante Omikron jetzt noch entscheidender.

Inzidenz sinkt

Die bisherige 2G-plus-Regelung schreibt für viele Innenbereiche vor, dass nur Geimpfte und Genesene Zugang haben, diese aber zusätzlich noch einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Dies gilt etwa in Gastronomie, Hotels, Schwimmbädern, Fitnessstudios, bei Friseur und Kosmetik, aber auch Theater-, Kino- oder Museumsbesuch.

Unterdessen sinkt im Saarland die Inzidenz erneut. Binnen eines Tages 652 sind weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – sank von 396,6 am Vortag auf 390,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts am Freitag hervorging (Stand: 03:36). Vor einer Woche lag der Wert bei 408,5.

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden acht weitere Todesfälle registriert, seit Beginn der Pandemie starben insgesamt 1145 Menschen an oder mit dem Virus. 67 084 bestätigte Corona-Infektionen wurden bisher gezählt.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag lagen landesweit 91 erwachsene Covid-19-Patienten auf Intensivstationen; 32 von ihnen wurden beatmet (Stand: 7.05 Uhr).

(L'essentiel/dpa)