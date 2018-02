«Eisbär» vergreift sich an Mega-​​Weinfass

Bislang unbekannte Täter sind bei einem Winzer in Landau eingebrochen und haben einen 675 Liter fassenden Weintank geöffnet. «Der hochwertige Wein lief über den Hof auf die Straße in den nächsten Gully», teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Einbruch in der Nacht zuvor sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Auch hätten die Täter zwei Werkzeugkoffer gestohlen.

Um auf das Anwesen im Stadtteil Arzheim zu gelangen, kletterten sie über ein zwei Meter hohes Tor. Zeugen hatten die Männer beobachtet. Einer von ihnen habe ein Eisbärenkostüm getragen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zeitgleich stattfindenden Faschingsball im Ort besucht hatte. Sein Komplize sei unverkleidet gewesen. Laut Polizei, dürften sich die Täter auf dem Weingut gut ausgekannt haben. Von einem Streich könne man kaum sprechen, betonte die Polizei. Der Schaden sei zu hoch und der Einbruch zu aufwendig gewesen.

(L'essentiel/dpa)