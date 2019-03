In diesen Städten sind die meisten Drogen im Abwasser

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hat in 60 Städten in Europa das Abwasser auf Drogenrückstände überprüft. Dadurch konnten auch Rückschlüsse auf den Konsum der Bewohner gezogen werden. In Luxemburg-Stadt wurde keine Analyse durchgeführt. Allerdings wurden in einer Stadt aus der Großregion die meisten Amphetamin-Rückstände in ganz Europa im Wasser gefunden (siehe unten).

Kokain

Bei den Rückständen von Kokain nimmt die englische Stadt Bristol im europaweiten Vergleich die Spitzenposition ein. Mit 969,2 Milligramm der Droge pro tausend Einwohner liegt die Stadt vor Amsterdam in den Niederlanden (932,4 Milligramm) und dem schweizerischen Zürich (856 Milligramm). Antwerpen und Barcelona folgen auf den Plätzen vier und fünf.

Methamphetamine

Die höchste Konzentration an Methamphetaminen wurde mit 211,3 Milligramm pro tausend Einwohner im Abwasser der deutschen Stadt Erfurt festgestellt. Das Crystal-Meth-Podium wird von zwei weiteren ostdeutschen Städten komplettiert: Chemnitz (196,2 Milligramm) und Dresden (174,6 Milligramm). Dahinter landen Bratislava (Slowakei) und Brno (Tschechien).

MDMA

Wie die Analyse zeigt, wurde 2018 in keinem Land mehr MDMA konsumiert, als in den Niederlanden. Der Spitzenwert in Europa wurde mit 183 Milligramm in Amsterdam festgestellt, die zweithöchste Konzentration in Utrecht (160,3 Milligramm). Zürich ergattert mit 73,4 Milligramm die unrühmliche Bronzemedaille. Es folgen Berlin und Lissabon.

Amphetamine

Die Spitzenposition bei den Amphetamin-Rückständen im Wasser geht an die saarländische Hauptstadt Saarbrücken. Bei unseren Nachbarn wurden 407,4 Milligramm der Droge pro tausend Einwohner im Abwasser nachgewiesen. Hinter Saarbrücken landen bei der neuesten Analyse vor allem Städte, die im hohen Norden des Kontinents liegen: Auf Platz zwei steht die isländische Hauptstadt Reykjavik (209,8 Milligramm), auf Platz drei Oslo In Norwegen (195,2 Milligramm). Antwerpen folgt auf Rang vier, das finnische Lahti auf Rang fünf.

