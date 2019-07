Wohnmobil in die Mosel gerutscht

Artikel per Mail weiterempfehlen

#PoliceSecuriteQuotidien. La police est intervenue pour aider à sortir un camping car tombé à l'eau lors d'une manoeuvre malheureuse à #Metz. Malgré la chaleur, restez vigilant dans votre conduite. pic.twitter.com/k7gRTnQGji — Police nationale 57 (@PoliceNat57) July 24, 2019

Ein Unfall bei dem man zunächst einmal schmunzeln muss, ereignete sich Mittwochnachmittag in Metz. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt, als ein in den Niederlanden zugelassenes Wohnmobil in die Mosel nahe des städtischen Campingplatzes Metz-Plage stürzte. Eine o

Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppwagen aus dem Wasser geborgen werden, während die Polizei am Unfallort eintraf, um die üblichen Ermittlungen zu erledigen. «Das Wohnmobil war auf dem Parkplatz vor dem städtischen Campingplatz geparkt. Wir haben nicht viel gesehen, wegen der Bäume», sagt der Campingplatzleiter, auf Nachfrage gegnüber L'essentiel. Wir haben einfach die Polizei benachrichtigt, während der Besitzer des Fahrzeugs seine Versicherung angerufen hat.

(pp/L'essentiel)