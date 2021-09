Motorradcrash zieht neun weitere Unfälle nach sich

Der Unfall eines Motorradfahrers auf der A6 beim Autobahnkreuz Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) hat anschließend zu neun weiteren Unfällen geführt. Der 20-Jährige wollte Mittwochnacht in Fahrtrichtung Saarbrücken am Autobahnkreuz auf die A62 wechseln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Sperrung soll ihn so verunsichert haben, dass er gegen eine Warnbake und anschließend in eine Schutzplanke fuhr und hinfiel. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Totalschaden.

Die durch den Unfall auf der Fahrbahn liegende Warnbake und das Motorrad verursachten bis zum Eintreffen der Polizei insgesamt neun weitere Verkehrsunfälle. Dabei wurden Autos so beschädigt, dass sie teilweise abgeschleppt werden mussten. Insgesamt belaufe sich der Sachschaden auf über 20.000 Euro.

(L'essentiel/DPA )