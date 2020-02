Luxemburger Auto brettert durch Bahnschranke

«Bitte halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die Verkehrsregeln an Bahnübergängen ein», warnt die belgische Eisenbahn am Mittwoch, als sie dieses Video veröffentlichte: Die Schranken am Bahnübergang schließen. Wenige Sekunden später kommt ein Wagen mit Luxemburger Kennzeichen aus der Entfernung angerast - und brettert durch die geschlossenen Schranken über die Gleise. Kurz darauf knallt ein Güterzug über die Gleise.

Nach Angaben der belgischen Eisenbahn ereignete sich der Vorfall im Süden der belgischen Provinz Luxemburg, in der Rue de la Fenderie in der Gemeinde Meix-devant-Virton, nicht weit von der französischen Grenze entfernt.

Den Daten der Überwachungskamera zufolge ereignete sich der Vorfall am Freitag, den 31. Januar 2020 um 10.11 Uhr. Die Polizei fahndet anhand der Daten nach dem Fahrer des Wagens.

Heurt de barrière de passage à niveau à Meix-devant-Virton Une vidéo effarante (fl/L'essentiel)