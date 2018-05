Laster drängelt in Baustelle bei Tempo 100

Er soll bei Tempo 100 dicht aufgefahren sein und damit einen Autofahrer gefährdet haben: Die Polizei im pfälzischen Edenkoben sucht einen Lastwagenfahrer nach einem waghalsigen Manöver auf der Autobahn 65 Landau-Karlsruhe.

Der Lkw-Fahrer soll dem Auto auf der linken Spur immer näher gekommen und bis auf ein oder zwei Meter aufgefahren sein, berichtete die Polizei am Montagabend. Auch per Lichthupe habe der Fahrer am Montagmorgen versucht, das Auto von der Überholspur zu vertreiben. In dem Bereich vor der Anschlussstelle Landau-Nord sei die Geschwindigkeit wegen einer Baustelle auf 80 Stundenkilometer begrenzt.

(L'essentiel/dpa)