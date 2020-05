Welche Regeln gelten in der Großregion?

Deutschland hat für den 16. Mai angekündigt, die Grenzkontrollen zu Luxemburg zu beenden. Kontrollen sind laut einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums aber innerhalb eines Radius von 30 Kilometern hinter der Grenze möglich. Das ist der Radius, den das Schengenabkommen standardmäßig vorsieht. Werfen wir also einen Blick auf die geltenden Vorschriften in den deutschen Bundesländern hinter der Grenze.

Grundsätzlich gilt, das Luxemburger Bürger die Grenze ohne Grund überqueren können. Einkaufen und Spaziergänge jenseits der Grenze sind unter Beachtung der Hygieneregeln wieder möglich. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz gilt ähnlich wie in Luxemburg eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Auch die Abstandsregeln gelten in beiden Ländern weiterhin.

Regeln für das Saarland

Sozialkontakte sollen nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert werden. Ausgenommen von diesem Gebot sind im Saarland Besuche bei Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern und Partner gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Im Freien sollen sich soziale Kontakte auf diesen Personenkreis begrenzen. Bei Verwandtenbesuchen gilt allerdings die Einschränkung, dass es sich um Verwandtschaft ersten Grades in gerader Linie handeln muss. Daher dürfen Kinder zwar ihre Eltern besuchen und umgekehrt, Besuche der Enkel bei ihren Großeltern sind demnach im Saarland aber nicht gestattet.

Besuche in Altenheimen im Saarland sind nur gestattet, wenn sich eine Person vorher registriert. Jeder Bewohner darf nur von diesem registrierten Person besucht werden. In Heimen für Menschen mit Behinderung bleibt ein Besuch weiterhin untersagt.

Regeln in Rheinland-Pfalz

Die Maßnahmen gegen die Ausbreitungen sind in Rheinland-Pfalz weiter gelockert worden, als dies im Saarland der Fall ist. So haben bereits am 13. Mai in Rheinland-Pfalz die Gaststätten und Kneipen unter Auflagen wieder geöffnet. Auch hier müssen bei Einkäufen und im ÖPNV Masken getragen werden. In Restaurants gilt allerdings eine Reservierungspflicht, diese beinhaltet auch die Pflicht seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Restaurantbetreiber muss diese Daten einen Monat lang aufheben.

In Rheinland-Pfalz gilt die selbe Regelung für soziale Kontakte wie im Saarland. Besuche in Altenheimen sind grundsätzlich unter Beachtung der Auflagen und der Regeln der Betreiber möglich. Krankenhausbesuche sind hingegen untersagt, mit einigen wenigen Ausnahmen. So dürfen beispielsweise Eltern ihre minderjährigen Kinder im Krankenhaus besuchen. Auch Ehegatten oder Verlobte dürfen einander im Krankenhaus besuchen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber L'essentiel betonte, gelte der Wegfall der Grenzkontrollen nur im Grenzverkehr zu Luxemburg. Für Grenzgänger die ihren Wohnsitz in Frankreich haben, kann es weiterhin stichprobenartige Kontrollen geben. Eine Einreise aus Frankreich über Luxemburg nach Deutschland ist daher weiterhin mit einem Risiko verbunden.

