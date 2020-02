Voller Schulbus kommt von Fahrbahn ab

Auf dem Weg zur Schule sind mehrere Kinder am Mittwochmorgen bei einem Schulbus-Unfall im Kreis Trier-Saarburg leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um acht Schüler, die über Rückenschmerzen klagten, sagte ein Sprecher der Polizei in Hermeskeil. Der Bus war auf der B 407 zwischen Mandern und Kell am See von der Fahrbahn abgekommen und rechts neben der Straße zum Stillstand gekommen. Er war mit einigen Dutzend Schülern besetzt.

Der Fahrer habe vermutlich aus medizinischer Ursache den Unfall verursacht, teilte die Polizei weiter mit. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor. Er sei noch in Behandlung, sagte der Sprecher. Die Schüler wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht und, falls notwendig, in der Turnhalle medizinisch versorgt.

(L'essentiel/dpa)