Auto stürzt in Herserange von Brücke

Auf der D26 in Richtung Saulmes kam es am Freitag gegen 14 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte an der Kreuzung in Richtung Haucourt Moulaine von einer Brücke.

Zuvor wurde der Wagen von einem Citroën Berlingo angefahren. Die 55-jährige Fahrerin des Wagens verlor aufgrunddessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürtze fünf Meter in die Tiefe. Das Auto landete auf dem Dach. Glücklicherweise überlebte die Frau den Unfall unversehrt.

(L'essentiel)