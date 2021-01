Heizkessel-​​Explosion verletzt Jungen (14) schwer

Am Dienstagabend ist ein 14-jähriger Junge in Nonnweiler durch einen explodierten Heizkessel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, scheint der Junge zu Hause einen Heizkessel befeuert zu haben, der eigentlich nicht mehr in Betrieb war.

Während die Eltern arbeiten waren, habe der Teenager die alte Koksheizung im Keller mit Holz befeuert, da es in der Wohnung kühl geworden sei. Da diese nicht mehr genutzt wurde, waren die abfließenden Wasserleitungen zugedreht. Dadurch konnte das erhitzte Wasser nicht entweichen und der Kessel explodierte infolge des Überdrucks.

Der Junge erlitt schwerste Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht. Die beiden ebenfalls anwesenden Schwestern (16 und 13) riefen bei Nachbarn den Notruf. Ihr Bruder kam zur Behandlung in die Uni-Klinik Homburg, Lebensgefahr bestand für den 14-Jährigen laut Mitteilung zum Glück nicht.

(mei/L'essentiel)